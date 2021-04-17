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Суббота, 17 апреля, 2021
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В Ярославской области отыскали пропавшую накануне семилетнюю девочку

Елена Лобанова
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В Ярославской области отыскали пропавшую накануне семилетнюю девочку. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

О пропаже школьницы стало известно в пятницу, 16 апреля. В 13:35 Полина вышла из школы №2 в Ростове Великом, но домой так и не вернулась. Девочку искали волонтеры и правоохранители. 

В тот же день девочку удалось найти. Вечером того дня дочь местной жительницы привела к ним домой неизвестную школьницу. Ребенок заигралась на улице и увязалась с незнакомкой. 

— В ходе разговора выяснилось, что ребенок живет на другом конце города. Женщина начала расспрашивать девочку, известно ли ее родителям, где она находится. Гражданка позвонила в полицию и выяснила, что гостью уже ищут, — говорится в сообщении. 

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожают. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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