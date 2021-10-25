В Ярославле жильцы не могут выйти из дома из-за огромной лужи

Огромная лужа стала едва преодолимым препятствием для жильцов целого подъезда на улице Добрынина в Ярославле, пишет 76.ru.

Сообщается, что она буквально заблокировала проход горожанам. Причиной случившегося стало отсутствие ливневой канализации в районе.

«Проход заблокирован не только для жильцов, но и для всех, кто идет к магазинам и к остановке на улице Чкалова», – жалуется горожанин.

По его словам, обращение в мэрию не помогло решить проблему. Там же пояснили, что УК вместе с подрядчиком обследовала территорию и не обнаружила подтопления на момент обследования. Подчеркивается, что общедомовая система водоотведения находится в исправном состоянии.