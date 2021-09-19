В Ярославле раскритиковали проведение Дня города осенью

Жители Ярославля остались недовольны празднованием Дня города холодной осени, пишет 76.RU.

Торжественные мероприятия были перенесены с последней субботы мая из-за пандемии коронавируса.

Горожане отметили, что в праздновании принимало участие небольшое количество людей из-за плохой погоды.

«Ужасно, стыдно за город. Такого позора я еще не видела. Неужели мы не заслужили достойного праздника?» – возмутился один из ярославцев.

Так, одни из местных жительниц назвала случившееся «праздником во время чумы».

Некоторые отметили, что День города исторически празднуется весной, и призвали «вернуть им украденное чувство».