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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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В Ярославле раскритиковали проведение Дня города осенью

Никита Брыкин
В Ярославле раскритиковали проведение Дня города осенью

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Жители Ярославля остались недовольны празднованием Дня города холодной осени, пишет 76.RU.

Торжественные мероприятия были перенесены с последней субботы мая из-за пандемии коронавируса.

Горожане отметили, что в праздновании принимало участие небольшое количество людей из-за плохой погоды.

«Ужасно, стыдно за город. Такого позора я еще не видела. Неужели мы не заслужили достойного праздника?» – возмутился один из ярославцев.

 

Так, одни из местных жительниц назвала случившееся «праздником во время чумы».

Некоторые отметили, что День города исторически празднуется весной, и призвали «вернуть им украденное чувство».

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