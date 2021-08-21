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Суббота, 21 августа, 2021
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В Ярославле оштрафуют подрядчика за срыв сроков ремонта проспекта Машиностроителей

Никита Брыкин
В Ярославле оштрафуют подрядчика за срыв сроков ремонта проспекта Машиностроителей

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Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров заявил, что дорожникам за срыв сроков ремонта проспекта Машиностроителей в Ярославле выпишут штрафы, пишет 76.ru.

Сообщается, что работы должны были завершиться 20 августа, однако этого так и не произошло. По контракту объект должны были сдать 1 августа.

Руководитель проекта группы компаний ЕКС, которая ремонтирует проспект, Алексей Самарин пояснил, что рабочие столкнулись с проблемами на ливневом коллекторе в зимне-весенний период. Также им пришлось демонтировать бетон, который обнаружился под основанием асфальта.

«Также были дополнительные работы по тротуарам», — объяснил Самарин.

Подрядчик утверждает, что все работы будут завершены к пятнице, 27 августа.

Овчаров, в свою очередь, добавил, что рабочим предстоит снять и уложить заново асфальт на тротуарах в ряде мест.

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