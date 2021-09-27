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Понедельник, 27 сентября, 2021
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В Ярославле малолетние хулиганы распылили огнетушитель в кафе

Никита Брыкин
В Ярославле малолетние хулиганы распылили огнетушитель в кафе

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В социальных сетях рассказали о поиске двух подростков, которые устроили беспорядок в ресторане KFC на улице Комсомольская в Ярославле, пишет ЯрNews.

Сообщается, что злоумышленники распылили в зале ресторана быстрого питания огнетушитель и похитили имущество.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией, видеоматериалами или иными сведениями о произошедшем, просьба сообщить», – говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из подростков начинает распылять огнетушитель в зале, где едят люди. Его приятели снимали происходящее на видео. Ярославцы предположили, что таким образом они пытались «ловить хайп».

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