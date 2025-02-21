В выходные рязанцев ожидает морозная погода, преимущественно без осадков

По данным регионального Гидрометцентра, в субботу, 22 февраля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

На дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается западный, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -19…-14°С, в Рязани -16…-14°С; днём -8…-3°С, в Рязани -6…-4°С.

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В воскресенье, 23 февраля, также будет облачно, преимущественно без осадков. Вероятность гололедицы на дорогах сохранится.

Ветер переменных направлений, скоростью 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-12°С, в Рязани -15…-13°С; днём -8…-3°С, в Рязани -5…-3°С.