В выборах могут принять участие более 882 тысяч рязанцев.

Более 882 тысяч рязанцев могут принять участие выборах в этом году. Об этом сообщает корпус общественных наблюдателей.

Наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Рязани — 412 тысяч человек. На втором месте — Рязанский район, там 48 тысяч человек могут поучаствовать в голосовании. Замыкает тройку лидеров Рыбновский район, где зарегистрировано 29 тысяч избирателей.

Наименьшее число избирателей — 4 тысячи человек — в Пителинском районе. В Кадомском и Чучковском — почти по 6 тысяч человек смогут принять участие в этих выборах.

Напомним, что по итогам первого дня голосования явка в регионе составила 17,75%. У тех, кто не успел посетить избирательный участок, ещё есть возможность сделать свой выбор. 10 и 11 сентября участки будут работать до 20:00.