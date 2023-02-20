В воздухе Рязани 17 февраля выявили 3 превышения ПДК сероводорода

Министерство природопользования Рязанской области опубликовало результаты мониторинга атмосферного воздуха в Рязани за 17, 18 и 19 февраля.

17 февраля замеры вели передвижные экологические лаборатории по адресам:

— ул. Поселковая, д. 5к1, с 10:40 до 14:40 часов;

— ул. Телевизионная, д. 3, с 11 до 15 часов.

Пробы исследовались на оксид углерода, озон, оксид азота, сероводород, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, формальдегид, метан и фенол.

На улице Поселковой лаборатория выявила 3 превышения ПДК сероводорода с максимальным уровнем концентрации 2,0 ПДКмр.

Результаты замеров оперативно направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное Управление Роспотребнадзора и администрацию города Рязани.

Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха продолжают работать в Дашково-Песочне, Канищево и в районе Рязанского кремля.

Стационарные посты отбирают пробы круглосуточно, в автоматическом режиме. Пробы исследуются на озон, оксид углерода, оксид азота, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород и метан.

С 17 по 19 февраля стационарные посты не выявили превышений ПДК указанных загрязняющих веществ.