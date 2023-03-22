В воздухе Канищево выявили превышение ПДК по сероводороду

В понедельник, 20 марта, в 18:40 стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Интернациональной выявил одно превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,5344 ПДКмр.

В минприроды Рязанской области сообщили, что оперативно направили результаты замеров в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное Управление Роспотребнадзора и городскую мэрию.

Других превышений ПДК в разных районах Рязани за период с 17 по 20 марта не зафиксировано. Мониторинг атмосферного воздуха по самым проблемным районам продолжается.