Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

В воздухе Канищево выявили превышение ПДК по сероводороду

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Фото с сайта Минприроды Рязанской области

В понедельник, 20 марта, в 18:40 стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Интернациональной выявил одно превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,5344 ПДКмр.

В минприроды Рязанской области сообщили, что оперативно направили результаты замеров в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное Управление Роспотребнадзора и городскую мэрию.

Других превышений ПДК в разных районах Рязани за период с 17 по 20 марта не зафиксировано. Мониторинг атмосферного воздуха по самым проблемным районам продолжается.

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