В Вослебовской школе открыли памятную доску бывшему директору и ветерану ВОВ Николаю Кураксину

25 января в Вослебовской школе в Скопинском районе торжественно открыли памятную доску, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны, учителю, бывшему директору учреждения Николаю Кураксину. В день открытия мемориальной доски почтить память знаменитого земляка, у стен школы собрались его родственники, представители власти, педагоги и школьники.

Николай Алексеевич родился 28 октября в с. Вослебово. Окончив 7 классов Вослебовской неполной средней школы, продолжил обучение в Скопинском ремесленном училище по специальности «токарь». С начала войны работал токарем 6-го разряда на Куйбышевском авиационном заводе.

В марте 1943 года в возрасте 17,5 лет, Николай Кураксин был призван на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском, Втором Прибалтийском и Забайкальском фронтах. За умелые и точные выполнения заданий на фронтах ВОВ был удостоен 14 –ти правительственных наград.

После демобилизации работал инспектором райфо, инструктором райкома партии, в 1951-м пришел работать в родную школу простым учителем, а в 1962-м стал уже ее руководителем.

Уйдя на заслуженный отдых, Николай Алексеевич возглавлял сельскую организацию ветеранов, вел общественную работу. После тяжелой болезни умер в 1999 году. Его вклад в защиту Отчизны, в воспитание и обучение детей является примером служения Родине, вызывающим гордость и восхищение нынешних и грядущих поколений.