В воскресенье центр Рязани перекроют на полдня из-за полумарафона

В воскресенье, 22 мая, центр Рязани перекроют на полдня из-за полумарафона «Рязанский Кремль-2022», сообщает пресс-служба мэрии.

С 6:00 до 13:00 движение транспорта перекроют по Соборной площади и улице Петрова.

С 8:00 до 13:00 движение перекроют по маршруту забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – улица Свободы – площадь Свободы – улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала и улицы Рыбацкой.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта.