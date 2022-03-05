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Суббота, 5 марта, 2022

В Воронежской области пропала без вести 15-летняя девочка

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В Воронежской области пропала без вести 15-летняя девочка

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 15-летней Екатерины Бояркиной из города Лиски Воронежской области, пишет МОЁ! Online.

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Сообщается, что девочка пропала четыре дня назад. По предварительной версии, она вышла из дома во вторник, 1 марта. С тех пор ее никто не видел. При этом у подростка выключен телефон.

Рост девочки 170 сантиметров. У нее светло-русые волосы и глаза голубые.

При наличии информации о пропавшей следует позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 или 112.

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