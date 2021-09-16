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Четверг, 16 сентября, 2021
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В Воронежской области неизвестный атаковал отдел полиции, а после совершил тройное убийство

Александр Ильин
В Воронежской области неизвестный атаковал отдел полиции, а после совершил тройное убийство
Фото: соцсети

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В городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина с автоматом атаковал отдел полиции. После этого он приехал в посёлок Каменка, где расправился с женщиной и двумя детьми. О происшествиях сообщает «Lenta.ru». 

В 5:30 утра, 16 сентября, мужчина ворвался в районный отдел полиции и ранил одного сотрудника, после чего скрылся на автомобиле. По предварительным данным, он также применил взрывное устройство. Вслед за этим злоумышленник отправился в село Каменка, где совершил тройное убийство: погибла женщина и двое несовершеннолетних.

Правоохранители продолжают розыск подозреваемого. В городе сотрудники МВД дежурят с боевым оружием и в бронежилетах. 

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