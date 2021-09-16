В Воронежской области неизвестный атаковал отдел полиции, а после совершил тройное убийство

В городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина с автоматом атаковал отдел полиции. После этого он приехал в посёлок Каменка, где расправился с женщиной и двумя детьми. О происшествиях сообщает «Lenta.ru».

В 5:30 утра, 16 сентября, мужчина ворвался в районный отдел полиции и ранил одного сотрудника, после чего скрылся на автомобиле. По предварительным данным, он также применил взрывное устройство. Вслед за этим злоумышленник отправился в село Каменка, где совершил тройное убийство: погибла женщина и двое несовершеннолетних.

Правоохранители продолжают розыск подозреваемого. В городе сотрудники МВД дежурят с боевым оружием и в бронежилетах.