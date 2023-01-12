Жительница Воронежа пожаловалась на долгое ожидание общественного транспорта в морозную погоду, сообщил портал «МОЕ Онлайн!».

Проживающая в Коминтерновском районе женщина отметила, что каждое утро пытается уехать на работу от остановки «60-летия ВЛКСМ». Она вынуждена ждать автобусы маршрутов №5а и 90 по 15 минут.

«Особенно неприятно это в сильный мороз. За это время скапливается уже приличная толпа, в транспорте давка», – пояснила воронежанка.

Схожая ситуация наблюдается и вечером, когда она едет домой из центра города.

И. о. директора перевозчика «Автолайн+», который обслуживает маршруты, Сергей Глотов подчеркнул, что средний интервал движения на этих автобусах составляет около 7-8 минут.

При этом мужчина признал, что на 90-м маршруте могли быть задержки из-за недостатка машин. Собеседник издания добавил, что проблему решил выпуск четырех дополнительных автобусов.