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Воскресенье, 4 июля, 2021
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В Воронеже отец и сын избили трех женщин за оскорбление спутницы

Никита Брыкин
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В центре Воронежа отец и сын избили трех женщин, которые оскорбили девушку молодого человека, пишет Лайф.

Сообщается, что конфликт произошел на Адмиралтейской площади. Сначала мужчины ответили женщинам нецензурно. Автор видео продолжала провоцировать оппонентов.

После слов «за какую-то жирную тварь заступился» отец бросился на женщину, а его сын с разбега ударил ее сестру в живот, затем достается ее дочери. Одна из жертв от удара отлетела в кусты.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что по факту избиения проводится проверка.

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