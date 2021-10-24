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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Воронеже неизвестный нанёс женщине 40 ударов отвёрткой

Александр Ильин

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В Воронеже неизвестный мужчина изувечил женщину отвёрткой, нанеся ей 40 ударов. Об этом сообщает региональный портал «МОЁ! Online» со ссылкой на очевидцев. 

По данным издания, инцидент произошёл в четверг, 21 октября, на улице Димитрова, примерно в 15:30. 

Как сообщают очевидцы, мужчина поджидал 38-летнюю девушку возле подъезда. Когда та вышла, он нанёс ей 40 ударов отвёрткой. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Уточняется, что она больше не сможет ходить. 

Обстоятельства ЧП выясняются. 

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