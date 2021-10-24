В Воронеже неизвестный нанёс женщине 40 ударов отвёрткой

В Воронеже неизвестный мужчина изувечил женщину отвёрткой, нанеся ей 40 ударов. Об этом сообщает региональный портал «МОЁ! Online» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, инцидент произошёл в четверг, 21 октября, на улице Димитрова, примерно в 15:30.

Как сообщают очевидцы, мужчина поджидал 38-летнюю девушку возле подъезда. Когда та вышла, он нанёс ей 40 ударов отвёрткой. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Уточняется, что она больше не сможет ходить.

Обстоятельства ЧП выясняются.