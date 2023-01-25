В Воронеже ищут пропавшую 23-летнюю девушку в тапочках

Пропала без вести 23-летняя жительница Ставропольского края Антонина Алейникова, сообщил портал «Мое Онлайн!».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» уточнили, что девушка живет в Пятигорске. В среду, 24 января, она вышла из дома в неизвестном направлении.

По предварительной версии, Алейникова отправилась в Воронеж.

Активисты обратили внимание, что девушка вышла на улицу в светлых тапочках.

Также из примет известно, что ее рост – 176 сантиметров. У пропавшей худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, серые глаза. На ней была бежевая рубашка в клетку и серые лосины.