В Воронеже ищут пропавшую 23-летнюю девушку в тапочках

Пропала без вести 23-летняя жительница Ставропольского края Антонина Алейникова, сообщил портал «Мое Онлайн!».
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» уточнили, что девушка живет в Пятигорске. В среду, 24 января, она вышла из дома в неизвестном направлении.
По предварительной версии, Алейникова отправилась в Воронеж.
Активисты обратили внимание, что девушка вышла на улицу в светлых тапочках.
Также из примет известно, что ее рост – 176 сантиметров. У пропавшей худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, серые глаза. На ней была бежевая рубашка в клетку и серые лосины.
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