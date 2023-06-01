Четверг, 1 июня, 2023
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В Волжском произошла страшная авария, погиб ребенок

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Рано утром в четверг на улице Карбышева в Волжском произошла авария со смертельным исходом, пишет V1.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. По словам очевидцев, машину буквально разрубило пополам.

В результате погибли автомобилист и его 15-летняя пассажирка. В больницу попали -летняя девушка и еще один 21-летний юноша. За их жизни борются медики.

По факту случившегося проводится проверка, опубликованы кадры с места ДТП.

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