Рано утром в четверг на улице Карбышева в Волжском произошла авария со смертельным исходом, пишет V1.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. По словам очевидцев, машину буквально разрубило пополам.

В результате погибли автомобилист и его 15-летняя пассажирка. В больницу попали -летняя девушка и еще один 21-летний юноша. За их жизни борются медики.

По факту случившегося проводится проверка, опубликованы кадры с места ДТП.