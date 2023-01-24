В Вологде вместе со снегом начал таять асфальт

В связи с оттепелью в некоторых частях Вологды начал рассыпаться асфальт на дорогах, заявил и.о главы департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Его слова процитировал портал newsvo.ru. Чиновник подчеркнул, что ситуацию усугубили частые перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно.

«Заметно увеличились количество и масштаб локальных разрушений на асфальте», — отметил Степанов.

Специалисты начали устранять нарушения методом ямочного ремонта литым асфальтобетоном с 11 января.