В Вологде попытка соседей утихомирить дебошира закончилась его смертью

Следователи проводят проверку по факту смерти 33-летнего жителя Вологды в подъезде дома на Северной, пишет СеверИнформ.

По предварительной версии, пьяный мужчина пришел к родственникам жены, чтобы потребовать возвращения возлюбленной домой. Вологжанин находился в возбужденном состоянии и сильно шумел.

В итоге соседи попытались успокоить дебошира. В итоге мужчину удалось повалить на пол, после чего он потерял сознание. Как оказалось, он скончался.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.