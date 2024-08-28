В Волгоградской области сжигают животных из-за африканской чумы свиней

В Елани Волгоградской области объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Из-за этого все животные будут сожжены вместе с предметами, с которыми они контактировали. Об этом сообщает Блокнот Волгоград.

Вирус был диагностирован в Волгоградской областной ветеринарной лаборатории. Для предотвращения распространения болезни проводится комплекс строгих мер. Все свиньи, находящиеся в эпизоотическом очаге, будут убиты бескровным способом. Трупы, корм, инвентарь, деревянные полы и другие вещи, которые могли контактировать с зараженными животными, будут сожжены. То, что не сгорит, захоронят в землю на глубину двух метров.

Все места, где содержались свиньи, подлежат трёхкратной дезинфекции. В округе будут уничтожены все насекомые и грызуны, которые могли стать переносчиками вируса.

Африканская чума свиней – неизлечимое заболевание, которое смертельно для свиней. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив и может сохраняться в различных средах в течение длительного времени.