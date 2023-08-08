В Волгограде женщина специально оставила маленького сына умирать в запертой квартире

В Волгограде местная жительница специально оставила умирать 9-месячного сына в запертой квартире. Подробности жуткой истории сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
3 августа 24-летняя мать покормила ребёнка в последний раз и ушла, заперев квартиру в жилом доме на улице Автомагистральной, 3. Труп мальчика нашла 7 августа бабушка.
Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ. В разговоре со следователем мать призналась, что изначально хотела убить ребёнка.
Расследование уголовного дела продолжается, следствие ходатайствует об аресте фигурантки.