Вторник, 8 августа, 2023
На главнуюНовости мира

В Волгограде женщина специально оставила маленького сына умирать в запертой квартире

7info

В Волгограде местная жительница специально оставила умирать 9-месячного сына в запертой квартире. Подробности жуткой истории сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

3 августа 24-летняя мать покормила ребёнка в последний раз и ушла, заперев квартиру в жилом доме на улице Автомагистральной, 3. Труп мальчика нашла 7 августа бабушка.

Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ. В разговоре со следователем мать призналась, что изначально хотела убить ребёнка.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие ходатайствует об аресте фигурантки.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцев ожидают ливни и грозы 8 августа

До конца суток на территории региона местами ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 12-17 м/с, в отдельных районах — град.

Опубликовано видео с места обнаружения трупа на озере Ореховом в Рязани

Тело лежит на берегу, накрыто материей. Недалеко находятся люди, сидят дети.

Губернатор Малков посетит Канищево

Губернатор лично ознакомится с проблемами жителей района, по итогам визита примут решения.

В Рязани таможенники выявили контрабанду лесоматериалов на 6,3 млн рублей

Сотрудники Тульской таможни выявили факты незаконного вывоза в Республику Узбекистан 465 кубометров пиломатериалов хвойных пород

В Рязанской области создадут полигон для операторов беспилотников

На всероссийских соревнованиях беспилотников рязанцы заняли два третьих места в дисциплине пилотирования дронов.

Труп женщины обнаружили в Ореховом озере в Рязани

Тело из воды извлекли спасатели ЦСС в 10.40. Подробности уточняются.

В Рязани объединили мужской и женский клубы и спортшколу по футболу

Правительство Рязанской области выпустило распоряжение об объединении футбольного клуба «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортивной школы по футболу.

СРЗП призывает уничтожать украинские кол-центры, терроризирующие граждан России

Сергей Миронов направил официальные письма министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу и директору ФСБ России Александру Бортникову

Массовое отключение горячей воды ждёт жителей Дашково-Песочни

Причина отключения, которое продлится до 22 августа, — профилактические работы в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Рязанцы сообщили о «мега-пробке» на Шлаковом

На въезде в посёлок Шлаковый образовалась «мега-пробка», сообщает утром 8 августа группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Для жителей Касимова бесплатно покажут фильм «Огонь»

Кинопоказ пройдёт в Парке культуры и отдыха на территории за зданием ЦКР.

Школьник, убивший 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, объяснил свой поступок

Источник рассказал порталу E1.RU подробности допроса 16-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. Парень написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал,...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации