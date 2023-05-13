На юге Волгограда трое неизвестных жестоко избили покупателя рядом с магазином «Покупочка» на улице Вучетича, пишет V1.RU.

По словам очевидцев, злоумышленники воровали товар и накинулись на покупателя, который сделал им замечание. Жертву били лупили по лицу и телу руками, ногами и даже молотком по коленным чашечкам.

«Шайка отморозков даже не постеснялась направленных на них камер напуганных женщин!» – сообщил один из свидетелей избиения.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пострадавшего 34-летнего мужчину оперативно доставили в больницу. Он отказался от госпитализации.

Одни горожане осудили действия молодых людей, другие же возмутились поведению женщин, которые снимали происходящее на видео и не помогали потерпевшему.