Пятница, 10 марта, 2023
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В Волгограде стиральная машинка убила семью

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Накануне в одном из домов по улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде нашли мертвыми пожилых супругов, написал портал V1.RU.

Тела 70-летних мужчины и женщины обнаружила их дочь. Прибывшие на место случившегося врачи констатировали смерть ее родителей.

По предварительной версии, пара отравилась угарным газом, который образовался после короткого замыкания и возгорания стиральной машины.

Правоохранители не нашли признаков криминального характера смерти супругов, проводится проверка.

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