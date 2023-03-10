В Волгограде стиральная машинка убила семью

Накануне в одном из домов по улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде нашли мертвыми пожилых супругов, написал портал V1.RU.

Тела 70-летних мужчины и женщины обнаружила их дочь. Прибывшие на место случившегося врачи констатировали смерть ее родителей.

По предварительной версии, пара отравилась угарным газом, который образовался после короткого замыкания и возгорания стиральной машины.

Правоохранители не нашли признаков криминального характера смерти супругов, проводится проверка.