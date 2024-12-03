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В Волгограде простятся с многодетной матерью, раздавленной BMW

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В среду в Волгограде простятся с умершей в реанимации НИИ имени Склифосовского Екатериной Буравлевой, раздавленной BMW, пишет V1.RU.

«Церемония начнется в 10:20 на Центральном кладбище», – говорится в публикации.

Волгоградка ушла из жизни 29 ноября. Страшная авария произошла 22 октября в Дзержинском районе Волгограда.

По данным издания, владелец иномарки с московскими номерами 73-летний Александр Пак сначала задел машину многодетной матери, а затем наехал на женщину на глазах у ее детей.

После этого мужчина скрылся с места ДТП. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, возбуждено уголовное дело.

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