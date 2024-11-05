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В воинской части в Рязани застрелен 18-летний срочник — СМИ

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Алексей Самохин

В воинской части, дислоцированной в Октябрьском городке Рязани, застрелен 18-летний солдат-срочник, сообщает портал YA62.ru.

О гибели парня из Сапожка журналистам сообщила сестра. По словам девушки, солдата убили 29 октября, 30 числа родственники узнали о случившемся от чужих людей, сослуживцев брата, выразивших соболезнования.

— 30 октября в 13:20 нам позвонил человек, который не представился по имени и соответствующей его должности. По телефону он сказал, что случился конфликт между моим братом и его сослуживцем, через секунды он сказал, что это было неаккуратное обращение с автоматом, — рассказала рязанка.

Сестра сообщила о беседе с военным следователем. Якобы он рассказал, что парень остался с сослуживцем на территории части. Игорь стоял курил на улице, в этот момент сослуживец начал двигаться с заряженным автоматом, оступился и выстрелил. От полученной раны сапожковец умер.

У родственников возникло много вопросов.

Официальная информация не появлялась.

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