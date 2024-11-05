В воинской части, дислоцированной в Октябрьском городке Рязани, застрелен 18-летний солдат-срочник, сообщает портал YA62.ru.
О гибели парня из Сапожка журналистам сообщила сестра. По словам девушки, солдата убили 29 октября, 30 числа родственники узнали о случившемся от чужих людей, сослуживцев брата, выразивших соболезнования.
Сестра сообщила о беседе с военным следователем. Якобы он рассказал, что парень остался с сослуживцем на территории части. Игорь стоял курил на улице, в этот момент сослуживец начал двигаться с заряженным автоматом, оступился и выстрелил. От полученной раны сапожковец умер.
У родственников возникло много вопросов.
Официальная информация не появлялась.