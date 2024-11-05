— 30 октября в 13:20 нам позвонил человек, который не представился по имени и соответствующей его должности. По телефону он сказал, что случился конфликт между моим братом и его сослуживцем, через секунды он сказал, что это было неаккуратное обращение с автоматом, — рассказала рязанка.