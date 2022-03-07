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Понедельник, 7 марта, 2022

«В военкомат всех!»: в Казани подростки устроили массовую драку с арматурами

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«В военкомат всех!»: в Казани подростки устроили массовую драку с арматурами

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Накануне на улице Восстания в Казани подростки устроили массовую драку. Ролик опубликован в группе «Криминальная Казань» в соцсети «ВКонтакте».

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По словам очевидцев, потасовка произошла рядом с рестораном быстрого питания «Бургер Кинг». Ее участники долго подтягивались к назначенному месту.

«С собой прихватили арматуру и дубинки. Около восьми вечера устроили побоище, потом быстро разбежались», – говорится в публикации.

В комментариях пользователи осудили юных бойцов.

«В военкомат всех!» – написал один из зрителей.

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Некоторые предположили, что молодые люди «разучились работать» и начинают драки «от безделья».

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