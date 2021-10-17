В Великом Устюге пьяный водитель отправил в больницу папу с 10-летней дочкой

Накануне вечером 16 октября в преддверии празднования Дня отца в Великом Устюге произошла серьезная авария, пишет Череповец-поиск.

Инцидент произошел на улице Кирова. Сообщается, что 45-летний водитель иномарки Toyota Camry, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу.

В итоге автомобиль врезался в транспортное средство ВАЗ-2112, в салоне которого находились 41-летний мужчина и его 10-летняя дочь.

Пострадавшим потребовалась госпитализация в Великоустюгскую ЦРБ. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя.