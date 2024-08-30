Пятница, 30 августа, 2024

Вечером в ДТП в Рязани пострадали люди

Автор: Валерия Мединская

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Сразу несколько ДТП с пострадавшими произошли в Рязани вечером 30 августа.

Одно из них произошло на Солотчинском шоссе приблизительно в 16.20. Как сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, в районе моста автомобиль врезался в отбойник. В итоге пострадала женщина 1952 года рождения. Её с сотрясением мозга и переломом ключицы доставили в рязанскую БСМП.

Ещё одно ДТП с пострадавшим произошло чуть позже на улице Промышленной. Там примерно в 20.20 столкнулись автомобиль с мотоциклом.

Как итог — пострадал 17-летний парень. С разрывом связок коленного сустава его доставили в ОДКБ.

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