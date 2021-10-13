В вагоне московского метро снова произошёл конфликт

В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии вновь случился конфликт между пассажирами. Видео с места событий публикует «Эхо Москвы».

По словам очевидцев, трое молодых людей начали приставать к девушке в вагоне поезда. В это время за неё вступились несколько пассажиров, в результате чего вспыхнула словесная перепалка.

Совместными усилиями инициаторов конфликта удалось вывести. На станции их уже ждали сотрудники службы безопасности метрополитена.

Напомним, 4 октября в московском метро мужчину, который пытался заступиться за девушку, избили трое хулиганов.