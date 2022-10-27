В Устав Рязанской области планируется внести изменения

В ходе заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося 26 октября, депутаты в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Рязанской области». Документ разработан в целях приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством.

Основные нововведения касаются статуса главы региона. В числе предлагаемых изменений – исключение положения о запрете замещать должность губернатора более двух сроков подряд, введение нормы об одновременном замещении государственной должности Российской Федерации и государственной должности Рязанской области. Проектом закона предусматривается право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой об удалении главы МО в отставку.

Кроме того, определяется порядок исполнения полномочий губернатора на период его временного отсутствия, корректируется процедура принесения присяги, правом законодательной инициативы наделяется Правительство Рязанской области.

Поправки к законопроекту будут приниматься комитетом по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике до 3 ноября 2022 года.

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