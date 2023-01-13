Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

В Управлении Росгвардии по Рязанской области наградили журналистов за активное освещение деятельности ведомства

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

12 января, накануне Дня российской печати, начальник Управления Росгвардии по Рязанской области наградил журналистов региона за вклад в информационное сопровождение деятельности ведомства.

Участниками церемонии стали представители телекомпаний, печатных и сетевых изданий области.

Открывая мероприятие, начальник областного Управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил журналистов за интерес к повседневной деятельности управления, за качественные и объективные материалы.

Виктор Лачев: «От Управления Росгвардии по Рязанской области и от себя лично поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия, интересных событий и профессиональных успехов. Спасибо, что работаете с нами!»

В завершение начальник регионального Управления Росгвардии вручил представителям СМИ благодарности и памятные подарки.

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