В Управлении Росгвардии по Рязанской области наградили журналистов за активное освещение деятельности ведомства

12 января, накануне Дня российской печати, начальник Управления Росгвардии по Рязанской области наградил журналистов региона за вклад в информационное сопровождение деятельности ведомства.
Участниками церемонии стали представители телекомпаний, печатных и сетевых изданий области.
Открывая мероприятие, начальник областного Управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил журналистов за интерес к повседневной деятельности управления, за качественные и объективные материалы.
В завершение начальник регионального Управления Росгвардии вручил представителям СМИ благодарности и памятные подарки.
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