В Управлении МВД по Рязанской области поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ с наступающим праздником

Врио начальника УМВД по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил ветеранов с наступающим праздником.

В преддверии Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации в Управлении прошло торжественное собрание областной Общественной организации ветеранов органов внутренних дел.

Дмитрий Григорьев отметил неоценимый вклад, который внёс каждый ветеран в дело сохранения правопорядка в регионе, и пожелал собравшимся крепкого здоровья и бодрости духа.

Председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко поблагодарил коллег за то, что, находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают жить интересами подразделений, где проработали долгие годы, делиться опытом с молодыми полицейскими. Он пожелал ветеранам успехов во всех делах, а главное – большого счастья.

К поздравлениям присоединился Герой Советского Союза, участник боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, генерал-майор милиции в отставке Юрий Плугин. Он поблагодарил ветеранов за многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел на благо Отечества, пожелал благополучия, спокойствия в доме и семейного счастья.

Зампред Рязанской областной думы генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков обратился к собравшимся со словами благодарности за высокий профессионализм и за опыт, который передают действующим сотрудникам, а также пожелал всем семейного благополучия и долголетия.

Выступающие вручили ветеранам органов внутренних дел Рязанской области ценные подарки, почётные грамоты и благодарности.