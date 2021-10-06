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Среда, 6 октября, 2021
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В Ульяновске заболевший коронавирусом депутат не смог вызвать себе врача

Никита Брыкин
В Ульяновске заболевший коронавирусом депутат не смог вызвать себе врача

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Депутат ульяновской городской думы Сергей Гулькин рассказал, что вызвать себе врача из поликлиники, пишет Ulpressa.

Парламентарий пояснил, что у него подтвердился коронавирус. Лечение на дому не давало результатов, и тогда он «со 101-й попытки» смог дозвониться в неотложную помощь.

«Дозвониться в поликлинику по месту жительства я так и не смог, мест в больницах города нет», – заявил Гулькин.

По словам политика, он лично убедился, что полагаться нужно не на медицинскую помощь, а на себя. В этой связи Гулькин призвал соблюдать все меры профилактики – вакцинироваться, носить маски, использовать санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию.

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