В Ульяновске заболевший коронавирусом депутат не смог вызвать себе врача

Депутат ульяновской городской думы Сергей Гулькин рассказал, что вызвать себе врача из поликлиники, пишет Ulpressa.

Парламентарий пояснил, что у него подтвердился коронавирус. Лечение на дому не давало результатов, и тогда он «со 101-й попытки» смог дозвониться в неотложную помощь.

«Дозвониться в поликлинику по месту жительства я так и не смог, мест в больницах города нет», – заявил Гулькин.

По словам политика, он лично убедился, что полагаться нужно не на медицинскую помощь, а на себя. В этой связи Гулькин призвал соблюдать все меры профилактики – вакцинироваться, носить маски, использовать санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию.