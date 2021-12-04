В Ульяновской области в аварии с грузовиком погибли два человека

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Чердаклинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, пишет Ульяновск Экспресс.

По предварительной информации, на 230-м километре трассы «Казань – Буинск — Ульяновск подъезд к городу Самара» рядом с селом Малаевка водитель 1948 года рождения на автомобиле «Лада Калина» выехал на встречную полосу.

В итоге транспортное средство врезалось в грузовик MAN в составе полуприцепа Schmitz. В итоге владелец легковушки с 41-летним водительским стажем и его 74-летняя пассажирка погибли на месте.

Реклама

Вероятно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.