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Суббота, 4 декабря, 2021
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В Ульяновской области в аварии с грузовиком погибли два человека

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Вечером в пятницу, 3 декабря, в Чердаклинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, пишет Ульяновск Экспресс.

По предварительной информации, на 230-м километре трассы «Казань – Буинск — Ульяновск подъезд к городу Самара» рядом с селом Малаевка водитель 1948 года рождения на автомобиле «Лада Калина» выехал на встречную полосу.

В итоге транспортное средство врезалось в грузовик MAN в составе полуприцепа Schmitz. В итоге владелец легковушки с 41-летним водительским стажем и его 74-летняя пассажирка погибли на месте.

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Вероятно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

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