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Среда, 15 июня, 2022

В Ульяновске выживший в перестрелке бизнесмен кровью писал на асфальте телефон жены

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В Ульяновске выживший в перестрелке бизнесмен кровью писал на асфальте телефон жены

В Железнодорожном суде выслушали рассказ бизнесмена Виталия Кривоногих, который девять лет назад пострадал в перестрелке, пишет 73online.ru.

По предварительной информации, его пытались убить на подземной парковке на улице Водопроводной. К машине предпринимателя подошел мужчина в спецовке, которого он принял за дворника.

В итоге злоумышленник дважды выстрелил ему в лицо. Потерпевший потерял сознание, однако вскоре очнулся, попросил о помощи прохожих.

«Думал, что встречусь с Господом», — отметил Кривоногих.

Из-за раздробленной выстрелом челюсти Кривоногих не мог говорить — язык просто свисал изо рта. По этой причине он своей кровью написал на асфальте номер жены.

По версии следствия, заказчиком покушения был директор компании «Нижневартовскторгснаб» Дмитрий Дикмаров. Кривоногих был учредителем организации и хотел провести в ней аудит. Против этого якобы выступал Дикмаров, который, как утверждается, втайне распродал имущество фирмы.

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