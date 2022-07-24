В Ульяновске свадьба закончилась массовой дракой с поножовщиной

Свадьба в Заволжском районе Ульяновска закончилась массовой дракой и поножовщиной, пишет Ульяновская правда.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной версии, молодожены устроили застолье в кафе на проспекте Врача Сурова. Вскоре между участниками торжества начался конфликт.

В результате случившегося один человек – парень 1998 года рождения – госпитализирован.

Источник уточнил, что у пострадавшего зафиксированы непроникающие колото-резанные раны брюшной полости. Сейчас проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства произошедшего.