powder

В Ульяновске свадьба закончилась массовой дракой с поножовщиной

Свадьба в Заволжском районе Ульяновска закончилась массовой дракой и поножовщиной, пишет Ульяновская правда.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной версии, молодожены устроили застолье в кафе на проспекте Врача Сурова. Вскоре между участниками торжества начался конфликт.

В результате случившегося один человек – парень 1998 года рождения – госпитализирован.

Источник уточнил, что у пострадавшего зафиксированы непроникающие колото-резанные раны брюшной полости. Сейчас проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства произошедшего.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7