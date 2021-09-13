В Улан-Удэ толпа из 30 подростков напала на школьника

В Улан-Удэ возле тонкосуконного комбината толпа подростков, которая насчитывала около 30 человек, накинулась на сверстника. Видео инцидента опубликовало сообщество ВКонтакте «Аноним 03».

На кадрах видно, как подростки с криками бегут за своей жертвой. Один из них хватает парня за волосы и начинает бить в лицо. Как отмечают в источнике, непосредственно у места происшествия находился охранник, который не предпринял попытку вмешаться.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что начали проверку случившейся драки.