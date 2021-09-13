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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Улан-Удэ толпа из 30 подростков напала на школьника

Александр Ильин
В Улан-Удэ толпа из 30 подростков напала на школьника
Фото: соцсети

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В Улан-Удэ возле тонкосуконного комбината толпа подростков, которая насчитывала около 30 человек, накинулась на сверстника. Видео инцидента опубликовало сообщество ВКонтакте «Аноним 03».

На кадрах видно, как подростки с криками бегут за своей жертвой. Один из них хватает парня за волосы и начинает бить в лицо. Как отмечают в источнике, непосредственно у места происшествия находился охранник, который не предпринял попытку вмешаться. 

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что начали проверку случившейся драки. 

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