В Ухоловском районе отремонтировали дороги после вмешательства прокуратуры

В Ухоловском районе привели в нормативное состояние дороги после того, как вмешалась прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о дороге между населенными пунктами Арженеевка и Смолеевка. Здесь устранили дефекты дорожного полотна. Также сделали капитальный ремонт дорог на улицах Новая, Совхозная, Гражданская в Ухолове, оборудовали электрическим освещением региональные автомобильные дороги в населенных пунктах Ухолово, Кензино и Александровка.

Отмечается, что вопросы соблюдения законов о безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле прокуратуры.