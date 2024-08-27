Вторник, 27 августа, 2024

В Ухоловском районе отремонтировали дороги после вмешательства прокуратуры

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В Ухоловском районе привели в нормативное состояние дороги после того, как вмешалась прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о дороге между населенными пунктами Арженеевка и Смолеевка. Здесь устранили дефекты дорожного полотна. Также сделали капитальный ремонт дорог на улицах Новая, Совхозная, Гражданская в Ухолове, оборудовали электрическим освещением региональные автомобильные дороги в населенных пунктах Ухолово, Кензино и Александровка.

Отмечается, что вопросы соблюдения законов о безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле прокуратуры.

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