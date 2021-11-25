В Уфе задержали мужчину, утопившего в ванне 16-летнюю девушку

Правоохранительные органы Башкортостана установили личность злоумышленника, который подозревается в убийстве 16-летней девушки, совершённом в 2014 году. Им оказался 30-летний знакомый погибшей, сообщает пресс-служба СК по региону.

Как установили следователи, в августе 2014 года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с девушкой и погрузил её голову в ванную, удерживая до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.

После совершения преступления мужчина покинул квартиру и стал делать вид, что пытается попасть внутрь. Таким образом он хотел обеспечить себе алиби. Позже в ходе допроса соседи и знакомые подтвердили непричастность молодого человека.

Повторно изучив материалы дела, следователи установили свидетелей, которые опровергли алиби парня и изобличили его в убийстве своей подруги.