В Уфе мать узнала, что смертельно больна и зарезала сына с ДЦП

Жительница Уфы убила сына с ДЦП, узнав о своей смертельной болезни, сообщило агентство РИА Новости.

По предварительной версии, 64-летняя женщина испугалась, что ее 30-летний родственник останется один с тяжелым заболеванием. Она решила зарезать его, чтобы тот «не мучался».

В итоге мать нанесла ему несколько ударов ножом в шею. Тем не менее потерпевший некоторое время оставался жив. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая.

Вскоре женщина попыталась свести счеты с жизнью. Его госпитализировали, она провела около суток в коме и скончалась накануне.