Понедельник, 20 ноября, 2023
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В Удмуртии отец зарезал своих детей из-за развода с женой

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В Кезском районе Удмуртии арестовали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве двух детей, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Инцидент произошел утром 18 ноября. Злоумышленник подкрался к семилетнему сын и трехлетней дочери, которые спали, и ударил их ножом в область сердца. Оба ребенка скончались.

После этого их отец попытался сбежать, но его задержали в лесу. Выяснилось, что так на нем отразился бракоразводный процесс с женой.

Семья не состояла на учете, а мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

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