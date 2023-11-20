В Удмуртии отец зарезал своих детей из-за развода с женой

В Кезском районе Удмуртии арестовали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве двух детей, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Инцидент произошел утром 18 ноября. Злоумышленник подкрался к семилетнему сын и трехлетней дочери, которые спали, и ударил их ножом в область сердца. Оба ребенка скончались.

После этого их отец попытался сбежать, но его задержали в лесу. Выяснилось, что так на нем отразился бракоразводный процесс с женой.

Семья не состояла на учете, а мужчина не привлекался к уголовной ответственности.