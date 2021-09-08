16.6 C
Рязань
Среда, 8 сентября, 2021
На главнуюНовости мираПроисшествия
Новости мираПроисшествия

В Удмуртии многодетная мать обокрала нескольких пенсионеров

Кристина Белова
В Удмуртии многодетная мать обокрала нескольких пенсионеров

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Удмуртии 35-летнюю многодетную мать обвинили в мошенничестве в отношении нескольких пенсионеров. Об этом сообщает портал «Город Глазов» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.

Установлено, что россиянка заходила в квартиры к пожилым людям и обманным путём вымогала деньги. У одного из них женщина попросила в долг 15 тысяч рублей, представившись родственницей. Таким же способом были украдены ещё 75 тысяч у двух пенсионеров. 

Подсудимая признала свою вину и заявила, что собирала деньги на лечение ребёнка. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, с учётом смягчающих обстоятельств. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]