В Удмуртии многодетная мать обокрала нескольких пенсионеров

В Удмуртии 35-летнюю многодетную мать обвинили в мошенничестве в отношении нескольких пенсионеров. Об этом сообщает портал «Город Глазов» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.

Установлено, что россиянка заходила в квартиры к пожилым людям и обманным путём вымогала деньги. У одного из них женщина попросила в долг 15 тысяч рублей, представившись родственницей. Таким же способом были украдены ещё 75 тысяч у двух пенсионеров.

Подсудимая признала свою вину и заявила, что собирала деньги на лечение ребёнка. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, с учётом смягчающих обстоятельств.