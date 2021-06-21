В Удмуртии мать зверски убила сына во сне

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Отец 12-летнего мальчика, который стал жертвой родной матери в Удмуртии, прокомментировал трагедию в соцсетях, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина извинился перед сыном, которого, по его мнению, ему не удалось сберечь.

«Он был добрым и отзывчивым мальчиком. Я люблю его больше всего на свете. Прости, сын, я тебя не сберег», – написал мужчина.

Инцидент произошел 19 июня в квартире на Лесной улице в городе Сарапул. По предварительной версии, мать несколько раз ударила ножом в грудь спящего сына. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что с 2016 года женщина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере из-за шизофрении.