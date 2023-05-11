В учебном центре Управления Росгвардии по Рязанской области прошли пожарно-тактические учения

Росгвардейцы совместно с МЧС провели пожарно-тактические учения в учебном центре Управления Росгвардии по Рязанской области.

Слаженность и оперативность действий при тушении условного пожара отработали личный состав штатного пожарного расчёта учебного центра и пожарный расчёт ПСЧ №3 ГУ МЧС по региону.

По легенде учений, в казарме центра произошло короткое замыкание, которое стало причиной возгорания. Дежурный учебного центра обнаружил задымление и сообщил о происшествии штатному пожарному расчёту центра и в пожарно-спасательное подразделение МЧС.

Начальник инспекции пожарной безопасности регионального Управления Росгвардии Виталий Кудряшов рассказал, что участники тренировки оперативно локализовали и ликвидировали условный пожар.

Виталий Кудряшов: «Личный состав учебного центра продемонстрировал высокий уровень подготовки, знание и применение на практике алгоритма действий при возникновении возгорания и эвакуации личного состава»

Мероприятие состоялось под руководством замначальника Управления Росгвардии по Рязанской области (по МТО) подполковника полиции Михаила Лощилина и начальника инспекции пожарной безопасности регионального Управления Росгвардии капитана Виталия Кудряшова.