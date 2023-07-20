В убийстве 11-летнего школьника в Москве признался его знакомый

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его знакомый 2010 года рождения, сообщила пресс-служба столичного Следкома.

— В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, труп школьника с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в одном из парков Москвы. На камерах видеонаблюдения было видно, что в парк он заходит со своим знакомым, который через некоторое время вышел один.

Дома у подозреваемого во время обыска нашли одежду мальчика со следами застиранной крови. На месте найден нож, которым, предположительно, совершено убийство. Его направили на экспертизу.