В убийстве 11-летнего школьника в Москве признался его знакомый

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его знакомый 2010 года рождения, сообщила пресс-служба столичного Следкома.
Напомним, труп школьника с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в одном из парков Москвы. На камерах видеонаблюдения было видно, что в парк он заходит со своим знакомым, который через некоторое время вышел один.
Дома у подозреваемого во время обыска нашли одежду мальчика со следами застиранной крови. На месте найден нож, которым, предположительно, совершено убийство. Его направили на экспертизу.