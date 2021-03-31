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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Тверской области зять зверски избил прикованную к постели тещу-инвалида

Никита Брыкин

Суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Ржева, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью теще, пишет портал «TVTver.ru».

Выяснилось, что мужчина испытывал неприязнь к женщине, которая из-за болезни не могла самостоятельно передвигаться и была «прикована» к постели.

Злоумышленник подошел к кровати престарелой тещи и принялся избивать жертву. Мужчина нанес ей два удара кулаком в голову и один удар в грудь. После этого зять схватил потерпевшую и бросил на пол. В итоге она попала в больницу с тяжелыми травмами.

Жителя Ржева приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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