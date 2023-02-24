В Тверской области простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер»

В городе Торопец Тверской области 21 февраля простились с уроженцем деревни Ольховка Виктором Анатольевичем Исаевым. Боец ЧВК «Вагнер» погиб во время специальной военной операции, сообщает сайт Торопоградского благочиния.
Проститься с воином пришли представители местной власти, военный комиссар Западнодвинского, Жарковского и Торопецкого районов, родные и близкие погибшего.
Похоронен Исаев на Покровском кладбище Торопца с соблюдением воинских почестей.
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