В Тверской области молодой человек пожертвовал здоровьем ради спасения девочки

В деревне Хорошево в Тверской области Денис Фомин спас второклассницу от столкновения с автомобилем на пешеходном переходе. Об этом рассказал глава города Ржев Роман Крылов на своей странице во ВКонтакте.

Инцидент случился 20 сентября. Денис, шедший на занятия, увидел боковым зрением, как на школьницу, которая переходила дорогу, несётся на полной скорости автомобиль, не собираясь останавливаться.

В этот момент юноша бросился к девочке и изо всех сил оттолкнул её на тротуар, приняв удар машины на себя. Жизнь второклассницы была спасена, Дениса с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

В течение двух недель молодой человек находился в коме, но его жизнь удалось спасти. Сейчас глава Ржева подал заявку на награждение Дениса Фомина Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце».