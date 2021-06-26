В Твери погиб курсант военной академии из-за наезда велосипедиста

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Возбуждено уголовное дело по факту наезда велосипедиста на выпускника академии ВА ВКО им. Жукова в Твери, пишет портал Tverigrad.

Инцидент произошел в ночь 15 июня на площади у обелиска Победы во время репетиции выпуска курсантов. По предварительной версии, велосипедист ехал по тротуару с большой скоростью.

В итоге он совершил наезд на молодого человека, который упал и ударился головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался спустя несколько дней в больнице.

Родственники погибшего ищут очевидцев происшествия.